Promo McDonald’s: Beli 3 Ayam plus 3 Reguler Rice Cuma Bayar Rp 52.727, Ini Syaratnya

TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini promo spesial McDonalds di akhir bulan Agustus.

Salah satu restoran cepat saji di Indonesia, McDonald’s kembali memberikan promo spesial bagi pelanggan setianya.

McDonald’s menawarkan harga spesial untuk setiap pembelian 3 ayam plus 3 reguler rice seharga Rp 52.727.

“Nikmati 3 Ayam Krispi McD plus 3 Regular Rice cuma dengan Rp 52 ribu an,” tulis McDonalds Indonesia dalam sebuah caption di akun Instagram resminya.

Sebagai perbandingan, jika tanpa promo atau harga normal, menu 3 ayam plus 3 reguler rice dapat dibeli seharga Rp 90.000.

Syarat Mendapat Promo

Adapun ketentuan mendapat promo tersebut sebagai berikut:

- Promo Gratis McFlurry berlaku dari tanggal 28 hingga 31 Agustus 2023

- Promo berlaku di outlet McDonalds seluruh Indonesia, kecuali Bandara

(Outlet McDonald’s di Jakarta terdapat di McD Cikini, McD Sunter, McD Joglo Kembangan. Sedangkan outlet McDonald’s Bandung terdapat di McD Dago, McD Buah Batu, dan McD Cibiru)

- Pilihan ayam tergantung dari persediaan

- Promo berlaku untuk pembelian Dine In, Take Away, Drive Thru, Delivery (via McDelivery, GoFood, GrabFood, ShopeeFood).

Sumber (https://www.instagram.com/p/Cwcn8HVJ8PU/)

(Tribunnews.com/Mikael Dafit)