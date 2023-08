Daftar Motor Listrik Dapat Subsidi Rp 7 Juta dari Pemerintah, Jadi Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi menghilangkan empat syarat penerima subsidi pembelian sepeda motor listrik dan menggantikannya dengan aturan 1 NIK untuk 1 unit.

Kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih.

"Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja," tutur Agus di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini ada 14 perusahaan dengan 30 model motor listrik yang sudah bermitra dengan pemerintah dalam program ini.

Masyarakat dapat memilih satu di antara model-model tersebut untuk dibeli dengan program subsidi Rp 7 juta dari pemerintah.

Berikut daftar lengkap sepeda motor listrik bersubsidi Rp 7 juta beserta harganya:



1. PT Terang Dunia Internusa

T1800 A/T Rp 23,5 juta

TX1800 A/T Rp 26,9 juta

TX3000 A/T Rp 42,9 juta

MX1200 AT Rp 8,8 juta

2. PT Triangle Motorindo

New Q1 Rp 14,52 juta

3.PT Volta Indonesia Semesta

Volta 401 Rp 9,95 juta

Volta 402 Rp 11,1 juta

Volta 403 Rp 11,95 juta

4. PT Wika Industri Manufaktur

Gesits G1 A/T Rp 21,97 juta

Gesits Raya G Rp 20,99 juta

5. PT National Assemblers

Yadea E8S Pro Rp 16,9 juta

Yadea T9 Rp 14,5 juta

6. PT Ninetology Indonesia

V5 Lit Rp 15 juta

7. PT Roda Pasifik Mandiri