Daftar Harga Motor Listrik yang Dapat Subsidi Rp 7 Juta dari Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar harga motor listrik yang mendapat subsidi Rp 7 juta dari pemerintah.

Adapun perubahan dalam penerima subsidi ini yang awalnya diberikan untuk empat kriteria, namun diubah menjadi satu NIK dapat membeli satu unit motor listrik.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Dalam Permenperin tersebut disebutkan bahwa program bantuan ini diberikan untuk satu kali pembelian motor listrik oleh masyarakat dengan satu NIK yang sama.

Nantinya, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp 7 juta saat melakukan pembelian motor listrik ini.

Hingga kini terdapat 14 perusahaan dengan 30 model motor listrik yang menjadi mitra pemerintah dalam program bantuan subsidi motor listriki ini.

Pekerja saat mengecek kondisi motor listrik sebelum diantar ke pembeli di Toko Motor Listrik, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023). Pemerintah bakal memperluas masyarakat yang bisa menerima bantuan/subsidi pembelian motor listrik. Evaluasi syarat penerima subsidi pembelian motor listrik tersebut dilakukan lantaran realisasi dari target subsidi motor listrik sangat kecil. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Berikut ini daftar nama dan harga motor listrik yang telah dipotong subsidi Rp 7 juta dari pemerintah.

Daftar Harga Motor Listrik Bersubsidi

1. PT Terang Dunia Internusa

- T1800 A/T: Rp 23.500.000

- TX1800 A/T: Rp 26.900.000

- TX3000 A/T: Rp 42.900.000

- MX1200 AT: Rp 8.800.000

2. PT Triangle Motorindo



- New Q1: Rp 14.520.000

3.PT Volta Indonesia Semesta

- Volta 401: Rp 9.950.000

- Volta 402: Rp 11.100.000

- Volta 403: Rp 11.950.000

4. PT Wika Industri Manufaktur