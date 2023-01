WHO Terus Desak China Agar Tidak Curangi Data Covid-19

AFP/STR

Orang-orang mengantre untuk dites virus corona Covid-19 di luar rumah sakit di Hangzhou, di provinsi Zhejiang timur China pada 16 Desember 2022. WHO telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan otoritas China selama seminggu terakhir untuk membahas peningkatan kasus dan jumlah pasien rawat inap. (Photo by AFP) / China OUT