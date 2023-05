Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan Malam Ini, Daker Bandara Beri Layanan 24 Jam

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Tanah Air akan dimulai pada 23 Mei 2023.

Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Madinah, Arab Saudi pada Rabu (24/5/2023), dari pagi hingga malam.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Subhan Cholid mengatakan para petugas sudah mempersiapkan kedatangan para jemaah.

"Bismillah, insya Allah PPIH Arab Saudi siap menyambut kedatangan jemaah Indonesia dan siap memberikan pelayanan kepada para dhuyufurrahman," ujar Subhan melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).

Petugas PPIH Daerah Kerja (Daker) Bandara dan Daker Madinah sudah tiba di Arab Saudi sejak 20 Mei 2023.

Mereka saat ini telah menempati pos tugas masing-masing untuk bersiap melayani jemaah haji.

"Ada dua sektor di Daker Bandara yang secara bergiliran akan memberikan layanan 24 jam dalam menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia," tutur Subhan.

Sementara di Madinah, ada lima sektor wilayah perhotelan, satu sektor Bir Ali, dan satu sektor khusus Masjid Nabawi yang juga siap memberikan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan kepada jemaah.

Selama di Madinah, mereka juga akan mendapat layanan katering, tiga kali makan sehari.

Menurut Subhan, PPIH Arab Saudi telah melakukan kontrak kerja sama dengan 21 perusahaan penyedia katering jemaah haji Indonesia.

Mereka diharuskan menyediakan layanan katering bercita rasa masakan nusantara.

"Kita sudah lakukan konsolidasi dengan 21 dapur katering beserta para juru masaknya. Kita teguhkan komitmen mereka untuk memberikan layanan terbaik bagi jemaah. Sudah dilakukan juga demo menu jemaah bercita rasa Indonesia," ungkap Subhan.

Terdapat sebanyak 16 kloter yang akan datang pada 24 Mei 2023 di Madinah.

Kloter pertama Embarkasi Jakarta - Pondok Gede atau JKG 01 akan tiba perdana di Madinah pada pukul 06.20 waktu Arab Saudi (WAS).

Disusul SOC 01 pada pukul 09.15 WAS, UPG 01 pukul 10:20 WAS, dan BTJ 01 pukul 11.20 WAS.

Total ada 6.383 jemaah yang berangkat dari delapan embarkasi, yaitu Jakarta - Pondok Gede (JKG), Jakarta - Bekasi (JKS), Solo (SOC), Makassar (UPG), Aceh (BTJ), Kualanamu/Medan (KNO), Batam (BTH), dan Surabaya (SUB).

Para jemaah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA Madinah), jemaah akan langsung diantar menuju hotel di Madinah.