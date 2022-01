2 Tentara AS di Pangkalan Militer Iwakuni Yamaguchi Jepang Terinfeksi Omicron

Pangkalan Militer AS Iwakuni di prefektur Yamaguchi

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pangkalan militer AS Iwakuni di prefektur Yamaguchi Jepang telah mengkonfirmasi 8 orang tentaranya terinfeksi corona (Omicron) Selasa ini (18/1/2022).

"Pangkalan militer Iwakuni telah mengonfirmasi bahwa delapan orang baru yang terlibat di pangkalan itu terinfeksi virus corona baru (omicron)," ungkap sumber pemerintah Jepang Selasa (18/1/2022).

Pangkalan Iwakuni belum mengungkapkan rincian seperti kebangsaan dan jenis kelamin dari delapan orang tersebut.

Juga belum dijelaskan apakah mereka dikenai pembatasan untuk keluar, tetapi dikatakan bahwa mereka akan dikarantina sampai pemulihan telah dikonfirmasi berdasarkan pedoman Angkatan Laut AS.

Sejak minggu lalu Jepang telah mengumumkan infeksi corona saat ini 90% karena penyebaran Omicron sehingga yang disebut terinfeksi corona, identitik dengan Omicron.

Selain pengkalan AS di Iwakuni, di pangkalan militer AS Hansen Okinawa jumlah yang terinfeksi Omicron sudah mencapai ratusan orang saat ini dan langsung dikarantina di larang ke luar asramanya, sesuai kesepakatan antara pemerintah Jepang dan Komandan Militer AS di Jepang.