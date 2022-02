Mantan Kepala MI6: Kini Lebih Kecil Kemungkinan Ukraina untuk Diterima NATO

TRIBUNNEWS.COM, LONDON - Mantan Kepala Dinas Intelijen Luar Negeri Inggris pada Rabu lalu mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini di Ukraina mungkin telah menutup pintu masuknya potensi negara itu ke NATO.

Berbicara kepada Dewan Atlantik (The Atlantic Council), mantan Kepala MI6 Sir John Sawers menilai kemungkinan Ukraina diterima ke dalam blok itu sudah tipis, dan kini kemungkinannya bahkan lebih kecil.

The Atlantic Council merupakan lembaga pemikir Amerika (American think tank) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat (AS) dan didanai oleh sejumlah negara NATO, termasuk Inggris, serta beberapa departemen pemerintah AS.

Dikutip dari laman Russia Today, Jumat (18/2/2022), menurut Sawers, konflik Barat yang terjadi baru-baru ini dengan Rusia mengenai masa depan Ukraina di NATO, pada kenyataannya, dapat mempersempit peluang masuknya Ukraina ke dalam blok yang dipimpin AS itu.

"Prospek Ukraina bergabung dengan NATO tidak pernah begitu kuat, dan setelah krisis ini mungkin bahkan kurang kuat dari sebelumnya," kata Sawers.

Ia mencatat bahwa posisi geografis dan sejarah Ukraina sebagai anggota Uni Soviet juga telah menekan peluang bangsa itu untuk diterima ke dalam aliansi.

Aksesi Ukraina ke organisasi militer telah lama menjadi 'garis merah' bagi Rusia.

Pada Desember 2021, pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin mempresentasikan rancangan perjanjian proposal keamanan kepada AS dan NATO, yang bertujuan untuk memfasilitasi de-eskalasi di perbatasan Ukraina dan memastikan keamanan di Eropa.

Ini termasuk terkait larangan ekspansi NATO ke timur, yang secara hukum akan menghentikan langkah aliansi itu dalam menerima Ukraina.

Namun AS pada bulan lalu tidak menanggapi proposal yang diajukan Rusia.