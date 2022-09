Hadiri Pemakaman Ratu Elizabeth II, Joe Biden Datang Telat, Terpaksa Tunggu Dapat Kursi

SEBASTIEN BOZON / AFP

Presiden AS Joe Biden duduk di mobilnya "The Beast" saat melewati Istana Buckingham pada 18 September 2022, setelah kematian Ratu Elizabeth II pada 8 September. Raja Charles III bersiap untuk menjamu para pemimpin dunia dan ketika pelayat mengantri selama 24 jam terakhir untuk melihat peti matinya, terbaring di Westminster Hall di Istana Westminster. - Presiden Amerika Serikat (AS) dan sang istri, Jill Biden datang terlambat ke pemakaman Ratu Elizabeth II dan harus menunggu untuk bisa duduk.