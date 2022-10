Raja Charles III Sedih pada Tragedi Maut Kanjuruhan: Nyawa Hilang di Pertandingan Sepak Bola Malang

TRIBUNNEWS.COM - Raja Kerajaan Inggris, Raja Charles III mengirimkan unggkapan duka untuk insiden maut di Stadion Kanjuruhan, Malang.

Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan maut terjadi pasca-laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, dalam lanjutan Liga 1.

Ratusan suporter sepak bola tewas dalam tragedi yang terjadi Sabtu (1/10/2022), termasuk dua anggota Polri.

Disinyalir ratusan suporter bola yang tewas lantaran akibat gas air mata yang ditembakkan polisi.

Lewat Instagram resmi keluarga Kerajaan Inggris, @The Royal Family, Raja Charles III menuliskan ungkapan dukanya.

Permaisuri Camilla (kiri) mendengarkan saat Raja Charles III berbicara saat pertemuan Dewan Aksesi di dalam Istana St James di London pada 10 September 2022, untuk proklamasi Raja baru (VICTORIA JONES / POOL / AFP)

Raja Charles III mengatakan sangat sedih dengan tragedi di Kanjuruhan yang memakan ratusan korban tewas tersebut.

Tidak hanya dirinya, sang istri Permaisuri Camilla juga ikut berduka,

"My wife and i deeply saddened to hear of the lost of life and injuries at the football match in malang on 1 oktober."

"I offer my heartfelt condolences to you, the families affected and the people of the republic indonesia at this difficult times," tulisnya lewat unggahan gambar.

(Saya dan istri saya sangat sedih mendengar hilangnya nyawa dan korban cedera pada pertandingan sepak bola di malang pada 1 oktober)