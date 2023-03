Drone Ukraina UJ-22 Jatuh 100 KM dari Ibu Kota Rusia, Diduga Targetkan Fasilitas Gas Moskow

Sergei SUPINSKY / AFP

Wartawan menghadiri presentasi drone pengintai UJ-22 Airborne (UkrJet), yang dibeli dalam rangka program 'The Army of Drones' dan disiapkan untuk penerbangan uji coba di wilayah Kyiv pada 2 Agustus 2022, sebelum dikirim ke garis depan. 'The Army of Drones' adalah proyek yang diprakarsai oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Kementerian Transformasi Digital yang merupakan program komprehensif di mana organisasi membeli drone, memperbaikinya, dan melatih operator. - Sebuah pesawat tak berawak militer diduga Uj-22 berusaha menyerang fasilitas gas di wilayah Moskow, menurut seorang pejabat senior Rusia.