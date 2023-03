Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-379: NATO Sebut Kota Bakhmut Bisa Jatuh dalam Beberapa Hari

General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Prajurit Brigade Kholodny Yar ke-93 mempersiapkan mortir MO-1220-RT buatan Prancis pada Jumat (3/3/2023), dalam upaya mempertahankan Kota Bakhmut dari Rusia. Rangkuman peristiwa perang Rusia-Ukraina yang sudah memasuki hari ke-379, NATO memperkirakan kota Bakhmut akan jatuh dalam beberapa hari.