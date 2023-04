FBI Tangkap Jack Teixeira, Ahli Siber Militer AS Terkait Dokumen Rahasia AS yang Bocor

SimonAteba

Jack Teixeira (21), ahli siber Angkatan Udara AS yang ditangkap FBI terkait kasus dokumen rahasia AS yang bocor di internet. Jack Teixeira ditangkap di Massachusetts pada Kamis (13/4/2023). Dokumen rahasia AS itu memuat informasi militer terkait peran AS dan sekutunya di Ukraina dan pengamatan terhadap militer Rusia.