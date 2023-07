Pilpres AS 2024, Apa Saja Janji Donald Trump untuk Masa Jabatan Kedua?

AFP/GIORGIO VIERA

Mantan Presiden AS Donald Trump memberi isyarat kepada para pendukung selama acara Hari Presiden Trump di Bandara Hilton Palm Beach di West Palm Beach, Florida, pada 20 Februari 2023. - Mantan Presiden Donald Trump membuat banyak janji kampanye untuk masa jabatan kedua yang akan diperjuangkannya pada pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 mendatang. (Photo by GIORGIO VIERA / AFP)