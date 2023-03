Bamsoet: Literasi Digital Jadi Faktor Kunci untuk Sikapi Perkembangan Teknologi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan telah dan akan terus mengubah dunia kerja.Hal ini juga didorong oleh semakin masifnya peran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan otomasi.

Menurutnya, konsekuensi dari hal ini adalah permintaan pasar kerja akan model keahlian dan kompentensi angkatan kerja pun berubah signifikan. Kecenderungan inilah yang hendaknya membangkitkan kepedulian negara untuk segera menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas seturut kebutuhan zaman, agar bonus demografi dekade 2040-an tidak menjadi beban.

Bamsoet mengungkapkan bahwa konsekuensi logis dari semakin meluasnya peran AI dan otomasi sudah menjadi fakta yang dipahami, diterima, dan dinikmati masyarakat. Sebab, segala aspeknya dirasakan langsung dalam dinamika hidup keseharian masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari ragam kebutuhan yang terlayani dengan cepat, efisien, dan tepat waktu.

"Sebagai konsumen, masyarakat pun sudah menolak proses kerja layanan pola lama yang lamban dan berbelit akibat ketergantungan pada peran otak dan tenaga manusia. Sudah barang tentu di saat yang sama, semua orang juga melihat langsung tentang semakin minimnya peran tenaga manusia dalam rangkaian proses itu," terang Bamsoet dalam catatan persnya.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia ini membenarkan bahwa peran dan fungsi AI serta otomasi mereduksi peran otak dan tenaga manusia dalam ragam proses itu.

Proses yang demikian tentu terkesan dan tampak cukup ekstrim bagi generasi kakek-nenek dan generasi orang tua, karena hilangnya pekerjaan di masa lalu selalu melibatkan dan mengandalkan otak serta tenaga manusia. Namun, fakta perubahan zaman itu tak terhindarkan.

Hal ini tentu berbeda dengan masa kini di mana bagi generasi orang muda, semakin dominannya peran dan fungsi AI serta otomasi praktis menjadi keniscayaan. Tak sekadar memahami, orang muda masa kini, utamanya generasi pasca Milenial seperti generasi Z dan generasi Alpha, secara tidak langsung didorong untuk terus beradaptasi dan membaca arah perubahan di masa depan, ketika peran dan fungsi AI maupun otomasi makin dominan.

"Tidak ada pilihan lain bagi generasi Z dan Alpha kecuali mempersiapkan diri, atau dipersiapkan sejak dini, agar masing-masing dapat melakoni dinamika perubahan itu dengan keahlian dan kompetensinya masing-masing," kata Bamsoet.

Dalam berbagai forum terdahulu, para ahli dari kalangan swasta maupun pemerintah sudah mengingatkan dan menunjuk fakta tentang tereliminasinya begitu banyak pekerjaan masa lalu karena sudah tergantikan oleh AI dan otomasi.

Selain itu, dari beragam studi serta penelitian dan pengembangan, para ahli pun sudah mengemukakan bahwa akan muncul begitu banyak pekerjaan baru di era sekarang dan di masa depan. Pekerjaan baru itu akan muncul di berbagai sektor kehidupan, baik di sektor bisnis dan perdagangan, layanan kesehatan, hingga sektor pertanian.

"Untuk mendapatkan gambaran tentang tantangan bagi generasi Z dan Alpha perihal kebutuhan kualifikasi angkatan kerja di masa depan, apa yang pernah dikemukakan Menteri BUMN Erick Thohir maupun para pakar lainnya patut untuk disimak. Menurut Menteri Erick Thohir, Indonesia membutuhkan 17,5 juta tenaga kerja dengan keahlian teknologi yang mumpuni untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional," jelasnya.

Kebutuhan itu digambarkan sebagai sangat mendesak di tengah disrupsi teknologi saat ini. Jadi, jelas bahwa semua pekerjaan baru di masa depan itu mewajibkan komunitas angkatan kerja terkini dan nanti memahami dan menguasai teknologi.

Bamsoet menambahkan, dengan hilangnya jenis atau model pekerjaan masa lalu dan masa kini, jenis atau model pekerjaan baru pun mulai bermunculan. Misalnya, untuk sektor informasi teknologi, dibutuhkan data scientist and analyst, big data engineer, software developer dan artificial intelligence expert. Sementara di sektor bisnis dan digital marketing, dibutuhkan blockchain developer, financial management, market research hingga digital marketing specialist. Sedangkan di sektor kesehatan, dibutuhkan medical professional, medical teknologi, registered nurses, biotechnology and food engineering.

"Berpijak pada proyeksi kebutuhan dan kualifikasi angkatan kerja seperti itu, mau tak mau sektor pendidikan dan bisnis patut melakukan introspeksi. Pertanyaan yang patut dimunculkan adalah apa yang sudah dilakukan sejauh ini dalam mempersiapkan generasi Z dan Alpha agar pada saatnya nanti mereka mampu merespons tantangan zamannya dengan keahlian dan kompetensi? Kepedulian akan masalah ini harus mulai ditunjukan dari sekarang," ungkap Bamsoet.