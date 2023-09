Terharu, Ahmad Basarah: Penyandang Disabilitas Kagumi Ganjar Pranowo Karena Tak Diskriminasi Rakyat

Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar for President 2024 Ahmad Basarah menyambut 200 lebih anggota Komunitas Disabilitas Tunarungu Indonesia (KDTI) yang mengunjungi Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024, pada Selasa (5/9/2023).

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR yang juga Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar for President 2024 Ahmad Basarah mengaku terharu Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Presiden 2024 didatangi 200 lebih anggota Komunitas Disabilitas Tunarungu Indonesia (KDTI), Selasa (5/9/2023). Mereka mengaku mengagumi Ganjar Pranowo dan menyatakan dukungannya untuk calon presiden berambut putih itu.

“Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat. Layaknya dalam sebuah pesta, semua orang harus bahagia dan senang, termasuk semua penyandang disabilitas. Kedatangan mereka ke rumah aspirasi menunjukkan mereka juga melek politik dan ingin bangsa ini dipimpin oleh sosok yang ramah pada siapapun dan tidak memiliki sejarah kelam terhadap kemanusiaan,’’ tegas Ahmad.

Hal itu disampaikan Ahmad Basarah dalam acara kunjungan pengurus dan anggota KDTI se-Jabodetabek yang memenuhi Rumah Aspirasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menjelaskan, kedatangan kelompok disabilitas ini adalah berkah buat bakal calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Mereka melambai-lambaikan poster ukuran sedang berjudul ‘’Temu Kangen’’ sambil menyatakan ingin sekali bertemu dengan tokoh favorit mereka. Karena padatnya agenda acara Ganjar Pranowo, Ahmad Basarah akan merencanakan mempertemukan para penyandang disabilitas itu dengan tokoh kecintaan mereka pada pada 1 Oktober 2023 di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat.

‘’Saya sangat mengapresiasi lewat pemberitaan media, mereka melihat dan mengamati Mas Ganjar selama menjabat Gubernur di Jawa Tengah. Mereka menilai Mas Ganjar punya perhatian khusus pada kaum disabilitas, bersikap adil pada semua kelompok masyarakat, dan sangat dekat dengan rakyat,’’ jelas Ahmad.

Untuk itu, pengagum tokoh Bung Karno yang juga dikenal dekat dengan rakyat ini menyampaikan salam hangat Ganjar Pranowo untuk para penyandang disabilitas itu. Ahmad Basarah berjanji Ganjar Pranowo akan memberi perhatian serius pada penyandang disabilitas dan berjanji memenuhi hak-hak mereka jika akhirnya dipercaya rakyat menjadi Presiden RI ke 8.

Didampingi Kepala Divisi Program Rumah Aspirasi Erwin Usman, Kepala Divisi Pelayanan Relawan Mohammad Andri Didit dan Ketua KDTI Mustar Bona Ventura, Ahmad Basarah yang meraih gelar doktor bidang hukum dari Universitas Diponegoro Semarang itu menegaskan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dijamin oleh negara dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Apalagi Indonesia juga telah memiliki UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua KDTI Mustar Bona Ventura menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tersebar di 27 provinsi. Dia menyebut para penyandang disabilitas juga ingin merasakan kebahagiaan selama pesta demokrasi berlangsung. Diantaranya dengan memberikan hak suara yang sama bersama warga negara lainnya.

‘’Kami ingin memastikan tidak ada diskriminasi hak politik pada penyandang disabilitas dalam bentuk apapun karena sudah ada hukum yang mengatur kelompok penyandang disabilitas ini. Kami yakin, lewat Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo inilah kepentingan politik penyandang disabilitas disalurkan,’’ tegas Mustar Bona Ventura.

