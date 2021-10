Gelar Event Mental Health Day, Moselo Rangkul Ilustrator Lokal

TRIBUNNEWS.COM - 'Picture For You' telah menjadi tajuk besar dalam Campaign Mental Health Day 2021 dari Moselo.

Event ini dilangsungkan untuk menyambut peringatan hari Mental Health Day tanggal 10 oktober kemarin.

Melalui seni ilustrasi, Moselo memberikan dukungannya kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada mereka yang sedang berupaya untuk menyelesaikan isu dan masalah mental.

“Kami dari Moselo memandang perlunya kegiatan-kegiatan positif untuk mendorong semangat saudara-saudara sebangsa yang hari ini tengah berhadapan dengan kondisi atau isu kesehatan mental,” ucap Ritchie Nathaniel, CEO Moselo dalam pernyataannya menyangkut acara tersebut.

Menurutnya, Ilustrasi tidak hanya dilihat dari estetika melainkan juga sebagai sumber penghiburan dan penyembuhan jiwa.

“Kita semua tahu di dalam seni terdapat pembelajaran dan nilai-nilai yang diangkat yang mampu memberikan persepsi baru kepada semua orang."

"Moselo ingin memberikan sumbangsih melalui Ilustrasi karena daya kreatif yang diberikan oleh ilustrator-ilustrator Moselo bisa menyentuh teman-teman kita yang memiliki problem mental dan sebagainya.”

Campaign Mental Health Day berlangsung sejak tanggal 27 september lalu hingga 17 oktober.

Ada beragam kegiatan dalam acara seperti kampanye tentang mental health melalui instagram, creative talk dan instagram live, showcase ilustrasi, hingga pembagian gambar-gambar ilustrasi kepada siapa pun sebagai bentuk penyebaran pesan positif.

Ritchie Nathaniel antusias telah menggelar Campaign Mental Health Day dan berharap banyak masyarakat akan turut terlibat di dalamnya.