Kaesang Pangarep Siap Maju Jadi Calon Wali Kota Depok, Partai Golkar: Welcome To The Club

TRIBUNNEWS.COM - Partai Golkar siap menyambut kedatangan Kaesang Pangarep di Kota Depok dengan niat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Depok di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Demikian disampaikan Ketua DPD Golkar Kota Depok, Farabi A Rafiq.

"Welcome to the Club untuk merubah Kota Depok. Saya menyambut baik niat Kaesang untuk maju dalam Pilwalkot Depok 2024," kata Farabi, Sabtu (10/6/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

"Kami siap menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Kaesang," imbuhnya.

Sebelumnya, kabar mengenai Kaesang ingin maju di Pilkada Depok tersebut ramai dibicarakan setelah muncul spanduk dan baliho Kaesang di Kota Depok yang dipasang oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Farabi menyampaikan, siapapun yang memiliki niat untuk mengubah Kota Depok pasti akan disambut dengan baik.

Baca juga: Klarifikasi Kaesang Pangarep Ungkap Siap Jadi Calon Wali Kota Depok 2024, Dapat Restu dari Keluarga

Lantaran, dikatakan Farabi, selama 20 tahun ini Kota Depok tidak mengalami kemajuan.

"Kita ingin mengubah Kota Depok yang selama 20 tahun terakhir tidak mengalami kemajuan yang berarti," paparnya.

Kendati demikian, Farabi mengaku, saat ini sedang fokus memenangkan Partai Golkar untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Soal koalisi, nanti kami pikirkan setelah Pemilu 2024. Saat ini kami konsentrasi memenangkan Golkar di Kota Depok pada Pemilu 2024," tandas Farabi.

Kaesang Nyatakan Siap Maju Jadi Calon Wali Kota Depok

Kaesang Pangarep menyatakan siap maju sebagai calon Wali Kota Depok - Partai Golkar siap menyambut kedatangan Kaesang Pangarep di Kota Depok untuk jadi calon Wali Kota, sebut mendukung niat baik untuk merubah Kota Depok. (Tangkapan layar YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat)

Dalam unggahan YouTube Kaesang Pangarep bt GK Hebat berjudul "Klarifikasi, Saya Buka Suara", Kaesang menyatakan dirinya siap menjadi Calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024.

Dalam video unggahan tersebut, Kaesang juga mengaku sudah mendapatkan restu dari keluarganya.

"Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya."