PDIP Tak Mau Ambil Pusing dengan Manuver Budiman Sudjatmiko

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya tidak mau ambil pusing terhadap manuver yang dilakukan kadernya yakni PDIP Budiman Sudjatmiko, yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres.

Menurut Said, langkah Budiman tidak akan berpengaruh terhadap partai sebesar PDIP.

"Tampaknya enggak perlu disikapi, partai sebesar kami, masa akan berkurang karena satu orang keluar," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Said mengatakan, PDIP sedang fokus pada langkah-langkah pemenangan bacapres Ganjar Pranowo di pilpres 2024.

Termasuk, lanjut Said, menggodok nama-nama Cawapres Ganjar Pranowo bersama pimpinan PPP, Partai Hanura dan Perindo yang sudah resmi mendukung Ganjar Bacapres 2024.

"Ini persoalan fokus kami ke capres, sudah tidak ada person to person, person to person ya sudah silahkan ajalah, kita nggak ambil pusing," tandas Said.

Said mengaku tidak mengetahui informasi terkait rencana pemanggilan Budiman Sudjatmiko oleh DPP PDIP.

Yang menjadi fokus pengurus dan kader PDIP, hanya pada Ganjar dan bakal cawapresnya.

"Karena fokus kami ke Mas Ganjar sama penggodokan cawapres itu, maka di luar itu ya nggak usah dipikirin-lah, masa kita kan dicapekkan partai sebesar PDI Perjuangan satu, dua orang atau bahkan tiga, empat orang ya kami tidak akan disibukan oleh itu," tandasnya.

Diketahui, Budiman mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dalam acara sukarelawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023).

Budiman menyuarakan dukungannya untuk Prabowo di saat dirinya masih menyandang status kader PDI Perjuangan, parpol yang mengusung Ganjar Pranowo.