Megawati Kenang Sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso: 'He Is The Best Kapolri, the Real Polri'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengenang kepemimpinan sosok Jenderal Polisi (Purn) almarhum Hoegeng Imam Santoso kala menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Megawati menyatakan, Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri terbaik selama menjabat di era kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal itu dia sampaikan dalam sambutannya di acara peluncuran buku berjudul "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" yang hadir secara virtual pada Minggu (7/11/2021).

"Menurut saya, he's the best (Jenderal Hoegeng) dari zaman Kapolri setelah merdeka. Karena beliau menunjukkan yang tadi saya bilang, that's the real Polri," kata Presiden RI ke-5 itu.

Kenangan itu dinobatkan Megawati kepada Hoegeng bukan tanpa alasan, sebab selama menjabat sebagai Kapolri, kata dia, sosok Jenderal Hoegeng merupakan pejabat pemerintah yang merakyat.

Putri dari Presiden RI pertama Ir Soekarno itu lantas menyampaikan kenangannya kala Hoegeng masih menjabat sebagai Kapolri.

Di mana waktu itu, dirinya masih duduk di bangku kuliah dengan mengambil konsentrasi psikologi di Universitas Indonesia (UI).

Ketua Umum PDI-P itu mengatakan, kerap kali bertemu dengan Hoegeng saat hendak berangkat kuliah.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati turut menceritakan percakapan mereka berdua, berikut petikannya: