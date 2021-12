20 Kata-kata Motivasi untuk Sambut Tahun Baru 2022 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kumpulan kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2022 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya

Tahun Baru merupakan budaya perayaan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya.

Setiap akhir Desember dalam setiap tahunnya, sebagian orang merayakan dan memperingati Tahun Baru dengan meniup trompet atau menyalakan kembang api.

Akan tetapi, terdapat aktivitas lain yang dapat dilakukan untuk memperingati dan merayakan Tahun Baru.

Salah satunya, yakni saling memberikan kalimat atau kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2022, baik dengan keluarga atau teman Anda.

Tribunnews.com merangkum 20 kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2022.

Baca juga: Bacaan Doa untuk Mengakhiri Tahun 2021 dan Mengawali Tahun 2022

Kata-Kata Motivasi untuk Sambut Tahun Baru 2022 (Freepik)

Baca juga: 30 TWIBBON Tahun Baru 2022, Cocok Dibagikan ke Media Sosial

Kata-Kata Motivasi Tahun Baru 2022

Mengutip laman homemade-gifts-made-easy.com, berikut 20 kata-kata motivasi untuk menyambut Tahun Baru 2022:

1. Tomorrow is the first blank page of a 365-page book. Write a good one!

~ Brad Paisley