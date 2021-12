40 Quote Berbahasa Inggris Sambut Momen Tahun Baru 2022, Dikutip dari Para Tokoh Terkenal

TRIBUNNEWS.COM - Tahun Baru 2022 tinggal beberapa hari lagi, artinya lembaran di 2021 akan segera berganti di tahun berikutnya.

Kali ini pergantian tahun masih sama dengan tahun lalu lantaran adanya pandemi Covid-19.

Namun, tentu saja masih ada harapan untuk terus melanjutkan kehidupan dengan semangat positif.

Momen pergantian tahun juga tepat digunakan untuk saling melakukan hal-hal positif, termasuk menebar pesan inspiratif.

Quote-quote di bawah ini mungkin saja dapat kamu gunakan sebagai pesan atau bahkan untuk update di sosial media.

Berikut 40 quote inspiratif untuk Tahun Baru 2022, dirangkum Tribunnews.com dari goodhousekeeping.com:

1. "New year is the glittering light to brighten the dream-lined pathway of future." (Munia Khan)

2. "The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot." ( Michael Altshuler)

3. “No matter how hard the past, you can always begin again.” (Buddha)

4. "You can get excited about the future. The past won’t mind." (Hillary DePiano)