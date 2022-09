Menlu Retno: Persiapan KTT G20 di Bali On The Right Track

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa persiapan Indonesia menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali pada November mendatang berada pada jalur yang tepat.

Kesiapan tersebut mencakup segi logistik maupun substansi.

"Oh sudah, kita sudah siap dari segi logistik maupun substansi. Saya kira persiapan kita on the right track," ujar Menlu Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Menlu Retno menambahkan bahwa para menteri telah melaporkan seluruh persiapan KTT G20 kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya Agustus hingga nanti November akan ada sejumlah pertemuan tingkat menteri yang digelar sebelum puncak KTT G20.

"Kita melaporkan kepada Bapak Presiden semua persiapannya. Dari Agustus sampai September ada enam pertemuan tingkat menteri, terus nanti Oktober-November masih ada delapan pertemuan tingkat menteri sampai menuju ke KTT G20. Tapi persiapannya Alhamdulillah semuanya on the right track," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa nantinya perkembangan di tingkat menteri akan dilaporkan untuk disampaikan di tingkat kepala negara pada KTT G20.

"Kita semuanya melaporkan perkembangan yang selama ini terjadi di tingkat menteri-menteri yang nanti akan disampaikan untuk tingkat kepala negara," ujar Sri Mulyani.