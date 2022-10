Polisi Dinilai Tidak Tegas Karena Sepakati Pertandingan Arema FC Vs Persebaya Digelar Malam Hari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Bambang Rukminto menyoroti ketidaktegasan polisi karena tetap mengizinkan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya digelar malam hari.

Bambang mengatakan seharusnya dalam merencanakan keamanan, polisi bisa memprediksi potensi masalah yang bisa terjadi jika pertandingan digelar pada malam hari.

Terlebih, kata dia, pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya itu memiliki sakala cukup besar.

"Kalau memang menyarankan pertandingan itu dimajukan pada 15.30 WIB, harusnya tetap konsisten dilakukan. Polisi harusnya tegas, jangan ada tawar menawar," ucap Bambang ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (4/10/2022).

Ketidaktegasan polisi itu alhasil berakibat fatal.

Bambang menyebut aparat keamanan dinilai tidak siap mengamankan situasi keamanan yang berakhir ricuh serta menelan korban jiwa itu.

Maka dari itu, ia mengatakan perlu mengusut ketidaktegasan aparat kepolisian yang tetap menyepakati pertandingan di gelar pada malam hari.

"Karena memang polisi seharusnya bisa memperkirakan dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Yunus Nusi menyebut, PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan Panitia Pelaksana (Panpel) menolak rekomendasi polisi agar laga Arema vs Persebaya Surabaya di gelar sore hari pukul 15.30 WIB.