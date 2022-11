KTT G20 Indonesia Hasilkan G20 Bali Leaders Declarations

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menutup KTT G20 di Bali pada Rabu (16/11/2022).

Presiden berterima kasih kepada para anggota G20 yang telah bersikap fleksibel sehingga KTT menghasilkan deklarasi yang disepakati bersama.

“Alhamdullilah, hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declarations ini adalah dekralasi pertama yang bisa diwujudkan sejak Februari 2022,” kata Jokowi.

Presiden juga menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh working group dan ngagement group atas dedikasi, sumbangan pemikiran dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia.

Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan kerjasama konkret berupa daftar proyek kerjasama antar negara anggota G20 dan juga negara atau organisasi undangan.

“Proyek kerja sama ini yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya, tetapi juga bagi dunia, dan utamanya Negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger,” pungkasnya.