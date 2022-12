Daftar Libur Nasional 2023 dan Cuti Bersama, Total Ada 24 Hari Libur

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa hari lagi akan meninggalkan tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023.

Banyak cara untuk menyambut tahun baru 2023, satu di antaranya dengan melihat daftar libur nasional dan cuti bersama.

Dengan melihat daftar tanggal merah atau libur nasional 2023 memudahkan ketika akan merencanakan sesuatu atau menjadwalkan liburan di tahun depan.

Di tahun 2023 terdapat sebanyak 16 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Sehingga total keseluruhan tanggal merah atau hari libur di 2023 sebanyak 24 hari.

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No 1006/2022, No 3/2022, dan No 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB pada Selasa, 11 Oktober 2022 lalu.

"Ditetapkan libur nasional berjumlah 16 hari. Sementara itu untuk cuti bersama tahun 2023 ditetapkan 8 hari, sehingga total libur nasional dan cuti bersama sebanyak 24 hari," jelas Muhadjir dikutip dari menpan.go.id.

Daftar Hari Libur Nasional 2023

1. Minggu, 1 Januari 2023: Tahun Baru 2023 Masehi.

2. Minggu, 22 Januari 2023: Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili.

3. Sabtu, 18 Februari 2023: Isra Mikraj Nabi Muhammad Saw.

4. Rabu, 22 Maret 2023: Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945.

5. Jumat, 7 April 2023: Wafat Isa Al Masih.

6. Sabtu, 22 April 2023: Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.