PKS Pastikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh Sudah Bahas Rencana untuk Bertemu Megawati Soekarnoputri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan rencana pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah dibahas sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Tifatul Sembiring menyikapi keinginan Surya Paloh bertemu Megawati Soekarnoputri.

Diketahui PKS, NasDem, dan Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Perubahan dan sudah menyatakan mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden atau Capres 2024.

"Pembicaraan kami dengan Pak Surya Paloh sudah menyampaikan bahwa beliau akan mengunjungi Ibu Megawati, dan saya rasa bagus bagus saja," kata Tifatul saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2023).

PKS kata Tifatul selaku rekan di Koalisi Perubahan menyambut baik rencana Surya Paloh tersebut.

Dengan pertemuan itu maka dia meyakini akan mengurangi adanya ketegangan peserta Pemilu jelang 2024.

"Hal itu mengurangi ketegangan menuju 2024 ini. Karena all the president candidates will start from the zero line. Semuanya akan dimulai dari titik nol," katanya.

Kendati demikian, Tifatul tidak dapat menjabarkan lebih lanjut soal apa yang akan dibahas dalam pertemuan Surya Paloh dan Megawati tersebut.

Sebelumnya Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto membantah jika Ketua Umum Surya Paloh memberikan kode untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Enggak ada mau kasih kode ketemu," kata Sugeng di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2023).

Sugeng pun menjelaskan perihal pernyataan Surya Paloh ingin bertemu dengan Megawati.

Menurutnya, saat mendatangi kantor DPP Partai Golkar awak media menanyakan kemungkinan Surya Paloh menemui Megawati.

"Ditanya (wartawan) apa mungkin ketemu, ya mungkin saja mungkin justru mau bertemu dengan siapapun. Bukan lantas secara spesifik kita mau ketemu Mega, tidak," ujar Sugeng.