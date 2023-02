Kisah Arham, Anak Guru Honorer yang Berhasil Menyabet Gelar Sarjana Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski hanya menjadi anak guru honorer, hal itu tak mematahkan semangat Arham Bima Amantana untuk meraih gelar sarjana.

Arham yang memiliki moto hidup 'Always be positive to make a better life' telah berhasil menjadi wisudawan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) gelombang I tahun akademik 2023-2024 yang dilantik pada Minggu (26/2/2023).

Arham yang merupakan anak dari seorang guru honorer dengan nominal gaji yang tidak seberapa akhirnya berhasil memperoleh predikat Sarjana Hukum Unisba.

Kondisi sosial ekonomi yang dimiliki kedua orang tua Arham tidak menyurutkan keinginan Arham untuk mengangkat derajat orang tuanya dengan memperoleh gelar sarjana hukum.

Sebelum berkuliah di Unisba, Arham sempat ragu untuk melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya.

Namun, salah satu anggota keluarga Arham yang terlebih dahulu berkuliah di Fakultas Hukum Unisba memotivasinya untuk sama-sama berkuliah di Unisba.

Dukungan untuk Arham tidak sampai disitu saja karena, Uak (kakak dari Ibu kandung Arham) pun turut memberikan bantuan uang kuliah untuk Arham.

Perjalanan Arham berkuliah di Unisba tidaklah mudah karena saat masuk semester lima, Uak Arham yang menanggung biaya kuliahnya wafat akibat Covid-19.

Selepas wafatnya almarhum, pihak keluarga yang ditinggalkan pun tidak bisa membantu biaya kuliah Arham seperti saat almarhum masih hidup. Namun Arham tidak tinggal diam.

Ketika Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diluncurkan Kemendikbud, Arham langsung mendaftarkan diri.

“Alhamdulilah ada pengumuman Program MBKM dan keterima. Saya mengajar di salah satu Sekolah Dasar selama kurang lebih lima bulan dari ikut program tersebut dapat uang bantuan untuk biaya kuliah. Uang saku yang didapatkan dari program tersebut pun saya tabung," kata Arham.

Selama kuliah di Unisba, Arham aktif di berbagai organisasi internal kampus seperti DAM Fakultas Hukum Unisba sebagai Staf Komisi B pada tahun Akademik 2021/2022.

Arham juga aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Staf Internal pada tahun akademik berikutnya.

Setelah lulus kuliah, pemuda kelahiran 24 Januari 2001 ini berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi supaya kelak bisa menjadi dosen.