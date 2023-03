NeutraDC, NAVERCloud, dan Cisco Jalin Kerjasama Peningkatan Adopsi Cloud Dorong Transformasi Digital

TRIBUNNEWS.COM – PT Telkom Data Ekosistem (TDE) yang merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui NeutraDC menjalin kerja sama strategis dengan NAVER Cloud dan Cisco sebagai upaya dalam mendorong percepatan transformasi digital sektor bisnis di Indonesia. Sinergi antara tiga perusahaan ini diresmikan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh CEO TDE (NeutraDC) Andreuw Th.A.F, CEO of APAC Development at NAVER Cloud, dan President, Service Provider, Asia Pacific and Japan Cisco, Sanjay Kaul pada Rabu (1/3). Turut hadir dalam agenda tersebut Komisaris Telkom Rizal Mallarangeng, Komisaris Independen Telkom, Abdi Negara Nurdin, Direktur Wholesale & International Service Telkom Bogi Witjaksono, serta jajaran Direksi NeutraDC, NAVER Cloud, dan Cisco.

Seiring dengan tingginya aktivitas bisnis dan kebutuhan pelanggan akan layanan cloud, kolaborasi antara NeutraDC, NAVER Cloud, dan Cisco akan memberikan layanan sistem cloud computing yang semakin andal dan dapat terjamin keamanannya. Kolaborasi tersebut juga memungkinkan semua pihak untuk memanfaatkan pengetahuan lokal dan mendukung infrastruktur data center TDE dalam memberikan layanan cloud terbaik bagi pemain bisnis di Indonesia.

CEO Telkom Data Ekosistem Andreuw Th.A.F, menyampaikan, “Kami senang dapat bekerjasama dengan NAVER Cloud & Cisco untuk mendukung hyperscale data center di Cikarang, Indonesia. MOU ini akan mendorong kolaborasi dan knowledge-sharing antara ketiga perusahaan, yang akan menghasilkan pengembangan bakat dan keterampilan dalam cloud computing di Indonesia. Hal ini dapat bermanfaat bagi perusahaan lokal di Indonesia berupa peningkatan ketangkasan, skalabilitas, dan efisiensi biaya untuk bersaing lebih baik dalam ekonomi digital.”

Tidak hanya sebagai penghubung bagi perusahaan Internasional untuk dapat mengakses eyeball terbesar dan ekonomi digital Indonesia, NeutraDC juga menghubungkan seluruh fasilitas sumber daya data center TDE di Indonesia. NeutraDC, didukung oleh TelkomGroup memiliki ekosistem digital yang kuat dengan melibatkan banyak pihak termasuk pemain Hyperscale untuk dapat memanfaatkan infrastruktur digital yang terintegrasi secara maksimal dengan koneksi jaringan yang komprehensif.

Pada kesempatan yang sama, CEO APAC Development di NAVER Cloud Weongi Park mengatakan, “NAVER Cloud dengan bangga membawa pengetahuan dan pengalaman kami dalam teknologi cloud ke pasar Indonesia bekerja sama dengan Telkom group dan Cisco. Kemitraan ini akan membantu mendorong inovasi dan memberikan manfaat teknologi cloud kepada bisnis dan konsumen di Indonesia.”

Sementara itu, Presiden Penyedia Layanan, Asia Pasifik dan Jepang, Cisco Sanjay Kaul turut menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara tiga perusahaan ini. “Di Cisco, kemitraan adalah inti dari semua yang kami lakukan, oleh karena itu kami sangat senang dapat bekerja sama dengan NAVER Cloud dan Telkom group dalam usaha inovatif ini. Dengan keahlian industri mereka yang tak tertandingi dan teknologi mutakhir kami, kami percaya kami dapat menawarkan solusi cloud telco utama ke Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi ke level baru.”