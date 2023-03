Isi Surat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi untuk Anaknya Ultah ke-2, Akui Rindu hingga Minta Maaf

TRIBUNNEWS.COM - Terpidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawati menulis surat untuk anak bungsunya A.

Keduanya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada anaknya.

Mereka juga mendoakan sang anak agar panjang umur dan diberikan perlindungan.

Hal itu, diketahui dari unggahan surat oleh putri Ferdy Sambo, bernama Trisha Eungelica Ardyadana di akun Instagram pribadinya.

Trisha mengunggah foto sang adik dan surat dari ayah ibundanya yang sedang menjalani hukuman di penjara.

Surat Putri Candrawathi berada di slide ketiga setelah surat dari Ferdy Sambo di slide kedua dan foto sang anak di slide pertama.

"Selamat ulang tahun mas a. terimakasih sudah hadir dan menjadi alasan mbak untuk bertahan sejauh ini. iloveu so so much, mas. sumber kebahagiaan mbak. kesayangan mbak selamanya. live well, mas. sehat selalu dan bahagia selalu. "

"Jadilah berkat buat banyak orang, ya? once again, happy birthday. iloveu and may God bless u in every single breath u take," tulis Trisha, dikutip Tribunnews.com dari akun IG @trishaeas, Jumat (24/3/2022).

Diketahui, Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo berada di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabakn perbuatannya atas kasus Brigadir J.

Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, sedangkan Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh hakim.

Putri sulung Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, Trisha Eungelica ungkap isi surat orang tuanya untuk adik bungsunya, A yang berulang tahun ke-2. (Instagram @trishaeas)

Isi Surat Ferdy Sambo

Ferdy Sambo menuliskan 'Rutan Mako Brimob, 23 Maret 2023' pada awal suratnya.

Dalam surat tersebut, Ferdy Sambo mengungkapkan kerinduannya.

Ia juga menyampaikan harapannya untuk sang anak pada momen perayaan ulang tahun sang anak.