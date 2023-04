Rapat dengan Komisi III DPR, Kapolri Jelaskan Misinya Jadikan Polri sebagai Polisi Kelas Dunia

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas evaluasi kinerja Polri tahun 2022.

Dalam pemaparannya, Jenderal Sigit punya misi untuk menjadikan Polri jadi polisi kelas dunia.

Sigit pun menjelaskan langkah untuk mencapai tujuan itu.

Polri, dikatakan Sigit, akan mengembangkan kemampuan dan kapasitas personel Polri secara online yang diberi nama Polri Belajar.

"Aplikasi ini mengedepankan vicarious learning atau belajar melalui pengalaman orang lain, di mana materinya berupa artikel, video yang dikemas oleh para pemateri di berbagai tingkatan, dan dapat diunggah melalui web, AppStore, ataupun PlayStore, sehingga pembelajaran dapat dilakukan kapan saja," kata Sigit saat rapat di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Pendidikan dan pelatihan kepada personel Polri, dikatakan Sigit, sebagai langkah untuk membuat Polri menjadi polisi kelas dunia.

"Sudah pasti berbagai pendidikan maupun pelatihan yang telah dilakukan oleh personel akan menjadi pertimbangan dalam pembinaan karier pada internal Polri," ucapnya.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan pembinaan karier di internal Polri juga langkah yang penting untuk mewujudkan SDM yang unggul.

"Ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden 'Kunci utama Indonesia untuk dapat terus melaju adalah pembangunan sumber daya manusia'," ujarnya.

"Kami terus berkomitmen untuk memberikan hal yang sama dalam berkarier bagi seluruh personel Polri dengan merujuk Perkap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Polri, sehingga diharapkan kualitas SDM dapat terus ditingkatkan dan kita bisa melaksanakan prinsip the right man in the right place dalam penempatan," tandasnya.