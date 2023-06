Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day 2023: Tema dan Sejarahnya

TRIBUNNEWS.COM - Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day diperingati setiap 20 Juni tiap tahunnya.

Tahun ini, Hari Pengungsi Sedunia jatuh pada hari Selasa, 20 Juni 2023.

Peringatan Hari Pengungsi Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi para pengungsi yang ada di dunia.

Selain itu Hari Pengungsi Sedunia ini juga penting untuk menyoroti hak, kebutuhan, dan impian para pengungsi, membantu memobilisasi kemauan politik dan sumber daya sehingga para pengungsi tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang.

Dikutip dari United Nations dan USA for United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), inilah tema dan sejarah dari Hari Pengungsi Sedunia atau World Refugee Day.

Baca juga: Kapal Pengungsi dan Migran Tenggelam di Lepas Pantai Yunani, 79 Orang Meninggal dan Puluhan Hilang

Tema Hari Pengungsi Sedunia 2023

Pada peringatan Hari Pengungsi Sedunia ini mengusung tema 'Hope away from home. A world where refugees are always Included'.

Arti dari tema tersebut adalah 'Harapan jauh dari rumah. Sebuah dunia di mana para pengungsi selalu disertakan'.

Dalam tema tersebut juga terdapat sebuah pesan bahwa cara paling efektif mendukung pengungsi untuk memulai kehidupan barui ini dengan cara mengikutsertakan ke dalam komunitas untuk memberikan rasa nyaman usai melarikan diri dari konflik dan penganiayaan.

Sejarah Hari Pengungsi Sedunia

Hari Pengungsi Sedunia merupakan hari internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk menghormati para pengungsi di seluruh dunia.

Hari pengungsi sedunia ditetapkan setiap tahun pada tanggal 20 Juni dan merayakan kekuatan dan keberanian orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka untuk menghindari konflik atau penganiayaan.

Hari Pengungsi Sedunia untuk pertama kali diselenggarakan pada 20 Juni 2001 untuk memperingati 50 tahun Konvensi 1951 tentang status pengungsi.

Awalnya, peringatan ini dikenal dengan Hari pengungsi Afrika sebelum PBB mendeklarasikan sebagai peringatan internasional pada bulan Desember 2000.