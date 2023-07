Dukung We The Fest 2023, Menparekraf: Capai Target Kunjungan Wisman dan Pergerakan Wisnus

Menparekraf Sandiaga Uno saat The "Weekly Brief with Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (11/7/2023), mengapresiasi Ismaya Live yang kembali hadirkan We the Fest pada 21-23 Juli 2023 mendatang di GBK Sports Complex, Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, mendukung penyelenggaraan "We the Fest 2023" sebagai salah satu event musik berskala internasional.

Diharapkan, event tersebut bisa turut berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia.

Sandiaga Uno mengatakan, We the Fest merupakan festival tahunan yang sangat unik karena selain menyuguhkan konser musik, juga merupakan perpaduan acara yang di dalamnya menampilkan kesenian, fesyen, dan food festival.

Bahkan dirinya juga mengapresiasi David Ferdian, Direktur Ismaya Live selaku promotor event tersebut.

"Saya apresiasi dulu kepada Pak David dan tim Ismaya Live yang kembali hadir dalam We the Fest," ujar Sandiaga saat The "Weekly Brief with Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (11/7/2023), dikutip dari laman Kemenparekraf.

We The Fest tahun ini akan diadakan pada 21-23 Juli 2023 di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Promotor Masih Upayakan Lewis Capaldi Tampil di We The Fest 2023

We The Fest 2023 akan menghadirkan sejumlah musisi internasional diantaranya The Strokes, Daniel Cesar, The Kid Laroi, dan musisi terbaik nasional seperti Kahitna, Yura Yunita, Project Pop, Maliq & D’essentials, Gigi, dan masih banyak lagi.

Lebih lanjut, Menparekraf juga mengapresiasi adanya konsep sustainability festival musik yang diusung dalam penyelenggaraan We the Fest 2023.

"Jadi konsep zero waste itu adalah bagian dari green economy yang juga akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja," tambah Sandiaga.

David Ferdian mengatakan We the Fest 2023 turut mendatangkan wisatawan mancanegara yakni 12 persen dari pengunjung yang datang.

"Satu lagi yang kami garis bawahi, kami juga mendatangkan wisman. Kita sekarang tiket terjual 22 ribu per day, dan itu 12 persen per harinya itu adalah turis asing. Total keseluruhan hampir 8000 wisatawan mancanegara," kata David.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu, mengatakan We the Fest merupakan salah satu mega event dari 3000 event tahun ini yang dipastikan akan berdampak positif pada pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran We the Fest yang kesekian kalinya ini akhirnya memberikan afirmasi dan konfirmasi terkait penyelenggaraan event itu sebagai prime mover untuk recovery untuk sektor ekonomi, bahwa kita lihat lagi kalau We the Fest ini dari tahun ke tahun ternyata penontonnya meningkat tajam sekali," kata Vinsensius.

(Tribunnews.com, Widya)