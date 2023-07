Promotor Masih Upayakan Lewis Capaldi Tampil di We The Fest 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sarah Deshita selaku Brand Consultant Ismaya Live sekaligus promotor memastikan bahwa Lewis Capaldi batal untuk tampil di We The Fest 2023.

Lewis Capaldi dijadwalkan tampil pada 23 Juli 2023 di WTF 2023 bersama The 1975 sebagai headliner.

Hal itu dikarenakan pelantun lagu Someone You Loved sempat mengidap sindrom Tourette dalam konsernya di Glastonbury, Inggris.

"Jadi dia itu ada masalah kesehatan dan memang kemarin kita sempat deg-degan karena banyak mengcancel banyak turnya dia di Eropa dan Amerika, selama 3 minggu dia bilang memang kaya ok kembali lagi pas Glastonbury, tapi pas Glaston masih sama ternyata istirahatnya belum benar-benar," kata Sarah Deshita selaku Brand Consultant Ismaya Live dalam jumpa pers We The Fest 2023 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

Sarah memastikan bahwa Lewis tidak hanya membatalkan konsernya di Indonesia melainkan dibeberapa negara lainnya.

"Memang cancelationnya itu global, memang dia akan berhenti tampil untuk sementara," ungkap Sarah.

Baca juga: The Strokes hingga The 1975 Siap Meriahkan Festival Musik Tahunan We The Fest 2023

Kemudian Sarah mengatakan Lewis membatalkan konser dibeberapa negara melalui Instagram resmi miliknya.

"Seminggu yang lalu kayanya di IG nya, semua acara di dunia sih yang ada Lewis Capaldi. Dan dari WTF kita annaounce," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya masih terus mencoba berusaha untuk membawa Lewis Capaldi untuk tampil di Indonesia.

Ia bahkan meminta para penonton untuk menunggu kejutan tersebut.

"Ditunggu ajah hahaha. Tapi masih dicoba terus semoga ya dengan waktu yang tiga minggu ini ada kabar baik," pungkasnya.

Sebelumnya saat tengah tampil di Festival Glastonbury akhir pekan lalu, Capaldi sempat kewalahan untuk menyelesaikan lagu Someone You Love.

Sebab Lewis Capaldi sempat mengalami kecemasan dan sindrom Tourette yang muncul ketika ia berada di atas panggung.