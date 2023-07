Profil Nezar Patria, Stafsus Menteri BUMN yang Dikabarkan akan Dilantik Jadi Wamenkominfo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Nezar Patria yang dikabarkan akan dilantik menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju, Senin (17/7/2023).

Kabar ini dibenarkan oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Agenda pelantikan itu disebut akan dilaksanakan pada Senin pagi.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden," ujarnya kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Namun, Bey Machmudin tidak membeberkan secara detail siapa saja sosok yang akan dilantik oleh Jokowi.

Berdasarkan sumber Tribunnews.com di Istana Negara, beberapa nama masuk dalam reshuffle tersebut.

Ketua Umum Projo, Budi Arie, dikabarkan akan dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN, Nezar Patria, dikabarkan akan dilantik sebagai Wamenkominfo.

Profil Nezar Patria

Nezar Patria lahir di Sigli, Aceh, pada 5 Oktober 1970.

Dikutip dari laman bumn.go.id, Nezar Patria lulus S1 dari jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1997.

Nezar Patria kemudian melanjutkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE), University of London, dan lulus pada 2007.

Pada 2022, Nezar Patria lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB).