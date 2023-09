Sosok Brian Tan Asal Tangerang yang Sedang Kuliah S3 Universitas Colorado AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Brian Tan (18), pria kelahiran Jakarta tercatat sebagai mahasiswa program doktoral (S3) Colorado State University (CSU) di Fort Collins, Colorado, Amerika Serikat.

Brian Tan sedang melakukan riset dalam Combinatorics secara khusus dalam Approximate Counting using methods in Statistical Physics for Graph Theory dengan penasihat, Dr Ewan Davies.

Bila Brian berhasil lulus di usianya yang ke-21 maka dia akan menjadi lulusan doktoral paling muda dalam sejarah Indonesia.

Bagaimana kiprah Brian Tan bisa menjadi mahasiswa S3 di kampus ternama di negeri Paman Sam itu?

"Perjalanan pendidikan dimulai ketika saya masih berumur 13 tahun. Saya mulai dengan belajar kalkulus dari topik limits sampai dengan volumes sendiri tanpa bantuan guru. Saya belajar melalui sumber seperti buku pelajaran, youtube, dan juga contoh dari ujian yang lalu," kata Brian Tan dalam keterangannnya kepada wartawan belum lama ini.

Kemudian Brian mengambil ujian AP Calculus AB yang seharusnya diambil pada umur 18 tahun padahal saat itu masih berumur 14 tahun hingga dinyatakan lulus.

"Saat saya umur 16 tahun, saya berangkat ke Amerika Serikat untuk memulai sekolah di Front Range Community College (FRCC) di Colorado AS dan belajar untuk mendapatkan Associate's Degree di dalam waktu saya di FRCC," katanya.

"Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan gelarnya dalam satu tahun dibanding yang seharusnya minimal dua tahun," kata Brian yang besar di Tangerang tersebut.

Bahkan, ia sempat mengambil 8 kelas per semester dan bahkan seharusnya mengambil beberapa dari kelas itu di sekolah lain secara bersamaan karena saya telah melewati maksimum kelas yang boleh diambil.

"Dalam tahun itu juga, saya lulus dengan Associate's degree saya saat saya masih umur 16 tahun," katanya.

Setelah itu, dirinya melakukan transfer ke University of Colorado, Boulder (CU Boulder) untuk menyelesaikan gelar S1.

Brian memutuskan untuk masuk dalam program S1 CU Boulder dalam fakultas Ilmu Komputer dan juga dalam fakultas Matematika dengan harapan untuk mendapat dua gelar S1.

"Saya akhirnya dapat menyelesaikan dua sarjana saya dalam satu tahun dan lulus dengan dua sarjana S1 saya dalam umur 17 tahun di bulan Mei ini," katanya.