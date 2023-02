Menjajal Simulasi Teknik Berkendara Eco-Driving di IIMS 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika Anda berkesempatan mengunjungi pameran otomotif IIMS 2023 yang sedang berlangsung sampai akhir pekan ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta, sempatkan menjajal perangkat simulasi eco-driving.

Perangkat ini menguji kemampuan kita dalam berkendara yang irit bahan bakar. Wujud simulasinya adalah replika kemudi mobil lengkap dengan panel indikatornya.

Simulasi teknik berkendara Eco-Driving untuk menambah pengalaman bagi pengunjung IIMS 2023.

"Ada yang special di tahun ini yaitu kami menambahkan simulasi teknik berkendara Eco-Driving yang ditujukan untuk pengunjung agar mengetahui tentang bagaimana teknik Eco-Driving ini dapat bekerja optimal," ujar Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales.

Booth Suzuki di IIMS 2023 mengangkat tema New Generation of Urban Mobility dan memamerkan 10 line up mobil, 5 unit test drive, serta aksesoris resmi dengan booth yang mengambil lokasi di Hall A2 JIExpo Kemayoran.

“Tahun ini kami mengusung tema booth New Generation of Urban Mobility yang menggambarkan kedinamisan mobilitas masyarakat masa kini," ujar Donny.

Donny menyatakan, pihaknya menyiapkan 5 unit kendaraan test drive seperti All New Ertiga Hybrid, XL7, dan Baleno selama pameran.

Untuk mengikuti test drive ini tinggal mendaftar di booth Suzuki Indonesia dengan mengisi form registrasi.

Di IIMS 2023, Suzuki juga memamerkan SUV Grand Vitara yang baru diperkenalkan selain juga menawarkan promo pembelian kendaraan dan suku cadang seperti uang muka 10 persen untuk pembelianAll New Ertiga, XL7 dan Baleno selama pameran bunga kredit rendah, hingga pilihan tenor cicilan sampai 7 tahun.

Booth ini akan menampilkan aksi panggung penyanyi Fiersa Besari pada Sabtu, 25 Februari 2023.