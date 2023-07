Bambang Soesatyo Buka Indonesian Drift Series 2023 Putaran 2

TRIBUNNEWS.COM - Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) membuka event Indonesian Drift Series (IDF) 2023 putaran 2 yang mempertandingkan berbagai kelas kejuaraan, antara lain Women's Drift Challenge (WDC) Amateur, WDC Pro AM, Best 16 Pro2, serta Best 16 Pro.

Pada kelas WDC Amateur ini, Saras Shintya Soesatyo turut mengikuti pertandingan dan berhasil mendapatkan Juara IV. Putri Bambang Soesatyo ini tergabung dalam Team J99XAR yang menggunakan BMW E36.

Sementara untuk juara ketiga diisi oleh Emilie Mesya yang tergabung dalam Team Outbrake menggunakan BMW E36.

"Kehadiran kelas WDC IDF 2023 menjadi persembahan IMI untuk mendukung keikutsertaan para wanita dalam olahraga otomotif. Sekaligus membuktikan bahwa drifting bukan hanya olahraga pria, melainkan juga olahraga para wanita. Terlebih di dalam kepengurusan IMI kali ini juga terdapat komisi Women's in Motorsport yang terus mendorong perkembangan olahraga otomotif untuk para wanita," ujar Bamsoet usai membuka IDF 2023 dan menyaksikan WDC Amateur, di J99Max Drift Circuit, Tangerang, Sabtu (22/7/2023).

Gelaran ini dihadiri para pengurus IMI Pusat seperti Ketua Komisi Drifting Akbar Rais, Ketua Komisi Womens in Motorsport Alexandra Asmasoebrata, Hubungan Antar Lembaga Agus Hadsoe, serta Komunikasi dan Media Hasby Zamri.

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo mengungkapkan, ada para wanita hebat yang mengikuti kelas WDC Amateur maupun Pro Am. Antara lain, Athira Farina yang berprofesi sebagai pilot, bergabung dalam Team JPX menggunakan BMW E36, Anisa Rahim yang merupakan Brand Ambassador ONIC eSport, bergabung dalam Team J99XAR menggunakan BMW E36.

Kemudian, diikuti juga oleh DJ Leeea yang tergabung dalam Team J99XAR menggunakan BMW E36, Rachel Florencia dalam Team HSR menggunakan Subaru BRZ, serta Audy Dhiya yang bergabung dengan Team VRS Motorsport menggunakan BMW E36.

"IDF 2023 merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan J99maxx Drift School. Rencananya diadakan sebanyak empat putaran. Setelah kesuksesan putaran 1 dan 2 pada 27 Mei dan 22 Juli, selanjutnya putaran 3 akan diselenggarakan pada 9 September, dan terakhir putaran 4 pada 11 November. Penonton bisa membeli tiketnya melalui situs www.bostixx.com," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, IDF 2023 merupakan event yang sangat menarik. Selain mendorong perkembangan drifting di Indonesia, sekaligus juga menjadi hiburan tersendiri bagi para penonton karena bisa melihat mobil 'ngepot' dan membuat asap dari hasil decitan ban.

"Dalam olahraga drifting, Indonesia memiliki Akbar Rais yang sudah terkenal di dunia internasional. Melalui IDF 2023, diharapkan bisa melahirkan lebih banyak lagi drifter handal yang bahkan bisa melampaui prestasi Akbar Rais. Tidak menutup juga melahirkan drifter handal wanita yang bisa membuat olahraga drifting menjadi semakin menarik dan semarak," pungkas Bamsoet. (*)