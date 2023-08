Rekomendasi 7 Mobil Hybrid yang Bisa Anda Beli di GIIAS 2023 Berikut Rincian Harganya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Bukan sekadar pameran mobil biasa, pameran otomotif GIIAS 2023 juga menjadi ajang pamer inovasi, termasuk teknologi mobil ramah lingkungan seperti mobil hybrid diantara para agen pemegang merek (APM)

Tribunnews.com merangkum tujuh mobil listrik hybrid yang bisa dibeli pengunjung saat berkunjung ke GIIAS 2023, berikut daftarnya:

1. Honda CR-V Hybrid

PT Honda Prospect Motor meluncurkan All New Honda CR-V dengan teknologi hybrid. All New CR-V RS e:HEV menggunakan mesin berkapasitas 2.0-liter direct-injected 4-Cylinder Atkinson cycle DOHC dipadu dengan Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT) dan baterai lithium-ion dengan kapasitas 1,06 kWh.

Secara total, kombinasi motor listrik dan mesin All New Honda CR-V menghasilkan tenaga maksimum 207 PS dan torsi maksimal 335 Nm.

Honda CR-V Hybrid di pameran otomotif GIIAS 2023.

All New Honda CR-V RS e:HEV ditawarkan dengan harga Rp 799.900.000. Harga berlaku untuk pemesanan varian RS e:HEV hingga 30 September 2023 dan nomor rangka tahun 2023.

2. Suzuki Ertiga

Mobil keluarga buatan Suzuki, yakni Ertiga tak kalah dengan para pesaingnya, dengan mengenalkan varian hybrid.

Ertiga Hybrid membenamkan mesin K15B 1.462 cc dengan lontaran tenaga maksimal 103,2 hp dan torsi 138 Nm.

Pada varian Hybrid dibekali ISG (Integrated Starter Generator) dan baterai Lithium-Ion yang berada di bawah jok penumpang depan.

Suzuki Ertiga Smart Hybrid SS MT dijual dengan harga Rp 284,6 Juta (OTR) dan Suzuki Ertiga Smart Hybrid GX AT dilego sebesar Rp 284,7 Juta (OTR).

Suzuki Ertiga Hybrid di pameran otomotif GIIAS 2023.

3. Toyota Alphard Hybrid

Toyota merilis All New Alphard 2.5 HV di GIIAS. Mobil ini menggendong mesin hybrid berkode A25A-FXS 2.487 cc 4-silinder, yang mampu memuntahkan tenaga 140 kW pada 6.000 rpm dan torsi 239 Nm pada 4.300–4.500 rpm.