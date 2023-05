Ingin Lancar Bermain Gitar? Begini Tipsnya

Parapuan.co – Selain piano, tak sedikit kaum hawa juga belajar memainkan instrumen musik lain sebagai hobi, pelepas penat, atau sekadar memperbaiki suasana hati. Salah satunya, gitar.

Sayangnya, meski terlihat mudah, menguasai teknik bermain gitar tidak bisa dilakukan dengan instan. Anda memerlukan waktu, kesabaran, dan ketekunan yang cukup tinggi untuk benar-benar menguasai alat musik ini.

Nah, bagi Kawan Puan yang ingin menguasai bermain gitar, laman www.chordmp3.net menyarankan untuk memulai dengan memainkan lagu dengan chord atau kunci yang sederhana. Salah satunya, chord andaikan kau datang kembali milik band legendaris Indonesia, Koes Plus.

Selain itu, Kawan Puan juga bisa berlatih menggunakan metode belajar sederhana. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tipsnya.

Belajar mengenal chord atau kunci gitar

Kunci gitar atau chord merupakan komponen dasar dari seluruh lagu yang akan dimainkan. Maka, penting bagi Kawan Puan untuk mengenal, mengingat, dan mengetahui cara memainkan chord tersebut.

Kawan Puan bisa mempelajari kunci dasar dengan nada mayor seperti C, D, E, G, A, F, hingga B. Setelah berhasil menguasainya, lanjutkan dengan mengenali kunci yang lebih kompleks, seperti nada minor.

Teknik petikan

Terdapat dua teknik memetik gitar yang perlu dikuasai, yakni race to the top dan race to the bottom. Sebagai permulaan, Kawan Puan bisa memulainya dengan menggunakan teknik downstroke terlebih dulu, lalu dilanjutkan dengan teknik upstroke.

Agar cepat mahir, cobalah memetik senar secara perlahan dan terpisah sampai Kawan Puan benar-benar menguasainya.

Belajar mengganti kunci

Saat memainkan alat musik ini, Kawan Puan pasti akan butuh mengganti kunci secara cepat untuk memindahkan nada. Maka, penting untuk mempelajari caranya dengan benar.

Kawan Puan bisa berlatih dengan mengubah chord ketika mengikuti sebuah lagu. Lakukan latihan ini secara rutin hingga terbiasa.

Bermain dengan backing track

Cara ini dapat membantu proses belajar menjadi lebih cepat. Dengan menggunakan metode ini, Kawan Puan bisa belajar untuk mengimbangi, berkoordinasi, dan meningkatkan respons dalam mengikuti irama secara tepat.