Berkenalan dengan Pilar Smart Living, Solusi untuk Mewujudkan Smart City

Parapuan.co – Modernisasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di area perkotaan.

Selain dilimpahi dengan berbagai fasilitas transportasi yang memadai, masyarakat perkotaan juga bisa menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak, serta peluang kerja yang lebih baik dari masyarakat pedesaan.

Namun, tak bisa dimungkiri bahwa kemudahan tersebut juga bisa membawa permasalahan lain. Salah satu yang paling dominan adalah melonjaknya kriminalitas, masalah lingkungan dan sampah, hingga ketersediaan tempat tinggal yang semakin berkurang.

Untuk menjawab masalah ini, pemerintah dapat menerapkan konsep smart city untuk menciptakan gaya hidup smart living.

Sebagai informasi, smart living merupakan bagian dari enam pilar smart city, yakni smart environment, smart living, smart mobility, smart people, smart government, dan smart economy.

Menurut Profesor Dr Rudolf Giffinger dari Centre of Regional Science of Vienna University of Technology, smart city sendiri memiliki makna sebagai kerangka pembangunan tata kelola kota menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet.

Lewat pilar smart living, internet dapat disulap untuk membantu menciptakan kehidupan yang lebih layak, termasuk di antaranya adalah akses terhadap fasilitas kesehatan dan perumahan yang lebih baik.

Implementasi smart city

Terdapat sejumlah cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan smart city, khususnya pilar smart living. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut lima contohnya.

1. Menjaga keamanan dan ketertiban

Salah satu konsep smart living yang bisa diadopsi pemerintah adalah menyediakan kamera CCTV dengan tingkat akurasi tinggi di sejumlah titik lokasi, seperti jalan raya, gang, hingga area perkantoran.

Kamera CCTV selanjutnya dihubungkan ke kantor pusat atau kantor polisi, sehingga apabila terjadi kecelakaan atau tindak kriminal, aparat yang berwenang dapat mengidentifikasi korban dan pelaku secara lebih akurat.

Selain itu, kamera CCTV juga bisa dimanfaatkan untuk memantau masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dengan teknologi ini, diharapkan masyarakat bisa lebih patuh terhadap peraturan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

2. Mengatasi kemacetan