Kunci Jawaban Matematika Kelas 12 Halaman 17, Soal Latihan 1.2: Hitung Jarak Titik Sudut

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Matematika kelas 12 halaman 17.

Pada buku Matematika Kelas 12 halaman 17 memuat Soal Latihan 1.2.

Soal pada buku Matematika kelas 12 halaman 17 berisi soal untuk menentukan jarak titik sudut bangun ruang.

Sebelum menengok kunci jawaban Matematika kelas 12 halaman 17 diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Matematika kelas 12 ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Matematika kelas 12 halaman 17.

Soal Latihan 1.2 pada buku Matematika kelas 12 halaman 17.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 49, Vocabulary Builder, Mencocokkan Kata

1. Diketahui limas beraturan T.ABCD, panjang rusuk AB = 3 cm dan TA = 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD.

Jawaban:

BD = √(AB² + AD²)

BD = √(3² + 3²)

BD = √(9 + 9)

BD = √18

BD = √(9 x 2)

BD = 3√2 cm

BO = 1/2 BD

BO = 1/2 x 3√2

BO = (3/2)√2 cm

TO = √(TB² - OB²)

TO = √(6² - (3/2)√2²)

TO = √(36 - 9/4(2))

TO = √(144 - 18)/4

TO = √(126/4)

TO = √(9 x 14)/4

TO = (3/2)√14 cm

Gunakan kesamaan luas segitiga TBD untuk mencari jarak titik B ke rusuk TD (BP)

1/2 . a . t = 1/2 . a . t

1/2 . TO . BD = 1/2 . BP . TD

1/2 . (3/2)√14 . 3√2 = 1/2 . BP . 6

(9/2)√28 = 6 . BP

9√28 = 12 . BP

BP = (9/12)√28

BP = 3/4 . √(4 x 7)

BP = 3/4 . 2 √7

BP = (3/2)√7 cm

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 32, 33 Reading Captions Task 1: Observe The Pictures

2. Diketahui limas segi enam beraturan T.ABCDEF dengan panjang rusuk

AB = 10 cm dan AT =13 cm.

Tentukan jarak antara titik B dan rusuk TE.