Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 31 Kurikulum Merdeka, Taks 1 Look and Answer

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 31 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 31 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan pilihan ganda yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru akan membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga diharapkan hanya menjadi referensi.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 31 Kurikulum Merdeka.

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 31 Kurikulum Merdeka. (static.buku.kemdikbud.go.id)

Task 1 Look and Answer

Soal dan Jawaban

Look at the pictures and answer the questions.

1. What do you see in the picture? Tell the class.

Answer:

Picture 2.1 Watching live sports event