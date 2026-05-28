Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Kurikulum Merdeka Halaman 173-174: Lembaga Pendidikan

Kunci jawaban IPS Kelas 8 halaman 173-174 tentang jenis-jenis keragaman budaya. Siswa diminta membaca teks sebelum mengisi jawaban.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Nuryanti
SISWA SMP - Siswa mengerjakan soal Bahasa Indonesia lewat komputer saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Alfa Centauri, Jalan Palasari, Kota Bandung, Senin (9/5/2016). Simak kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 173-174 Kurikulum Merdeka. 

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban IPS Kelas 8 Kurikulum Merdeka halaman 173-174 disediakan sebagai bahan referensi sekaligus panduan belajar bagi siswa.

Tujuannya untuk membantu siswa memahami materi yang sedang dipelajari.

Dengan adanya kunci jawaban ini, siswa dapat membandingkan hasil pekerjaan mereka dengan jawaban yang benar sehingga lebih mudah menemukan kesalahan dan memperbaikinya.

Sebelum melihat kunci jawaban, sangat dianjurkan agar siswa terlebih dahulu berusaha mengerjakan soal secara mandiri.

Pada buku IPS Kelas 8 halaman 173-174 Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Supardi, dkk dan diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021, terdapat latihan yang berkaitan dengan materi Bab 3, Perubahan dan Keberlanjutan dalam Kehidupan Masyarakat.

IPS Kelas 8 Halaman 173-174

a. Mengapa pemerintah mewajibkan pendidikan 12 tahun?

Jawaban:

Biar semua anak Indonesia punya bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebelum masuk ke dunia kerja atau kuliah.

Selain itu, wajib belajar 12 tahun (sampai SMA/SMK) ini penting banget buat mengurangi angka putus sekolah dan membantu menaikkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) negara kita biar bisa bersaing sama negara lain.

b. Apakah keterkaitan antara lembaga keluarga dan lembaga pendidikan?

Jawaban:

Hubungannya erat banget karena keduanya saling melengkapi.

Lembaga keluarga itu tempat pertama kita belajar karakter, sopan santun, dan nilai moral dasar (pendidikan informal).

Nah, modal nilai dari keluarga ini lalu dibawa ke lembaga pendidikan (sekolah) untuk dikembangkan lagi lewat ilmu pengetahuan, keterampilan, dan cara bersosialisasi yang lebih luas (pendidikan formal). 

Jadi, sekolah nggak akan sukses mendidik murid kalau nggak ada dukungan dari bentukan dasar keluarga.

