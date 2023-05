Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 55 56 Kurikulum Merdeka, Task 1 Listen and Answer

TRIBUNNEWS.COM – Inilah kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 55 dan 56 Kurikulum Merdeka.

Pada Buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 55 dan 56 terdapat soal esai atau terbuka.

Siswa diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan pilihan ganda yang ada pada halaman tersebut.

Sebelum melihat kunci jawaban ini, sebaiknya siswa sudah mengerjakan soal secara mandiri.

Hal ini bertujuan untuk melatih pengetahuan dan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.

Lalu, orang tua atau guru dapat membantu mencocokkan jawaban siswa dengan kunci jawaban pada artikel ini.

Perlu diingat juga, kunci Jawaban ini tidak bersifat mutlak, sehingga hanya menjadi referensi.

Berikut soal beserta kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/SMK/MA halaman 55 56 Kurikulum Merdeka.

Soal buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 56 (static.buku.kemendikbu.go.id)

A. Look and Answer

Look at the pictures then answer the questions.

1. Which activities can make you stay healthy? Why?

Answer: Doing exercises and eating healthy food can make you stay healthy because it will help you maintain weight and reduce your risk od diseases.

2. Which activities make you happy? Why?

Answer: Slouching on the couch, playing games, and eating junk food is make me happy because they are so relaxing and make me addicted.