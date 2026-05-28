Kuliah Global Era AI: Tak Cukup Modal Pintar, Butuh Strategi Transisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lanskap dunia kerja global sedang mengalami guncangan hebat.

Berdasarkan laporan Future of Jobs dari World Economic Forum, lebih dari 60 persen pekerjaan diproyeksikan bertransformasi dalam lima tahun ke depan akibat penetrasi Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi.

Di tengah ketidakpastian ini, tuntutan terhadap dunia pendidikan pun bergeser; bukan lagi sekadar mencetak lulusan akademis, melainkan membentuk talenta yang adaptif, kritis, dan siap kerja.

Menjawab tantangan tersebut, model pendidikan transisi kini semakin diminati oleh para orang tua di Indonesia.

Salah satunya tecermin dalam momen kelulusan UIC-UTS College 2026 di Jakarta (26/5/2O26).

Acara ini sekaligus menandai satu dekade kiprah program tersebut dalam menjembatani siswa Indonesia menuju University of Technology Sydney (UTS), Australia.

COO USG Education, Ariyani Mawardi, menegaskan bahwa di era digital, penguasaan bidang strategis seperti Business dan Information Technology harus dibarengi dengan kecakapan non-akademis.

"Pendidikan saat ini tidak cukup hanya membangun kekuatan akademik. Generasi muda perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptabilitas, literasi digital, serta kemampuan berkolaborasi lintas budaya," ujar Ariyani di sela-acara kelulusan.

Jembatan Transisi

Bagi sebagian besar mahasiswa petama di luar negeri, fase transisi adalah periode krusial yang penuh tantangan.

Perbedaan indikator penilaian, tuntutan kemandirian, hingga kemampuan academic writing sering kali memicu tekanan mental dan penurunan performa akademis.

Model yang ditawarkan UIC-UTS College mencoba memitigasi risiko tersebut dengan memindahkan "gaya belajar" Australia ke Jakarta selama delapan bulan pertama.

Lulusannya memegang tiket masuk langsung ke tahun kedua UTS Australia setelah memenuhi syarat akademik.

Data internal mencatat, lebih dari 90% siswa program diploma ini berhasil menembus kualifikasi UTS Sydney.

Felicia Emily, seorang alumni program ini, mengakui efektivitas metode transisi tersebut.

Menurutnya, fondasi yang dibangun saat di Jakarta membuatnya tidak kaget saat harus berkuliah di Sydney.

"Materi pembelajaran dan mata kuliah yang dijalani mengikuti standar Australia. Itu membantu proses transisi saya menjadi lebih siap dan percaya diri, terutama dalam memahami referencing dan standar tugas di sana," ungkap Felicia.

Membidik Kesiapan Kerja Global

Australia secara konsisten menjadi salah satu destinasi utama studi mahasiswa Indonesia, didukung oleh sistem Australian Qualifications Framework (AQF) yang diakui secara global.