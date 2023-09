Inspirasi Anak Muda Cianjur, Sandination Berbagi Ilmu Seputar Content Creator

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Sandination mengadakan acara Gathering & Networking di Selaras Cafe & Space, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu kemarin.

Acara berisikan mini workshop Content Creator Class, How to Stand Out In The Digital World, dan Personal Branding.

Tujuannya mewadahi anak muda Cianjur agar terus berkembang serta berkreativitas dalam dunia digital sehingga bisa membuahkan pemimpin muda Indonesia yang berkualitas.

Laras L Salim, Ketua Sandination Youth Ambassador (SYA) Kabupaten Cianjur sekaligus owner dari Selaras Cafe & Space menjelaskan acara ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman tentang content creator dan menginspirasi anak muda agar bisa produktif di dunia digital.

"Hari ini kita bikin event tentang Gathering & Networking seputar content creation jadi ada mini classnya juga, ada talkshow dengan influencer lokal Cianjur dan kita banyak bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal."

"Di mini class kita membahas tentang teknis mengenai conten creation, lalu di talkshow kita ada membahas tentang pengalaman para influencer dalam membuat konten," kata Laras dalam keterangan yang diterima, Senin (11/9/2023).

Acara ini melibatkan influencer lokal Cianjur, seperti Nurul Ihsani owner Buynana dan Ramadhan AH, Ketua Cianjur Creative Zillenial & Smiling West Java Ambassador, yang berbagi pengalaman dalam pembuatan konten.

Laras juga menjelaskan bahwa acara ini bertujuan memberikan peluang kepada para peserta untuk mendalami seni content creation secara lebih mendalam.

Dalam mini class, mereka dapat belajar secara intensif tentang teknik dan strategi yang diperlukan untuk menciptakan konten yang menarik di dunia digital.

Sedangkan dalam talkshow, peserta dapat mendengarkan pengalaman sukses serta tips berharga dari influencer lokal yang sudah melanglang buana di kancah digital.

"Jadi di mini class, content creation itu semuanya berhubungan, jadi dijelaskan mengenai bagaimana anak muda bisa produktif di dunia digital salah satunya cara membuat konten di media sosial pribadi maupun bisnisnya, supaya media sosial itu bukan hanya untuk sharing hal-hal pribadi tapi juga bermanfaat untuk para followersnya," kata Laras.

Ini merupakan langkah awal Sandination Cianjur dalam memberikan inspirasi kepada anak muda di Cianjur agar bisa lebih produktif dan kreatif di dunia digital.

Diketahui, kegiatan ini dihadiri beragam peserta, termasuk pelajar, mahasiswa, hingga UMKM.

Laras berharap, dari kegiatan tersebut materi yang disampaikan bisa terealisasikan di kegiatan sehari-hari.