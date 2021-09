Chord Gitar Wake Me Up When September Ends - Green Day, Kunci Dimainkan dari G

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Wake Me Up When September Ends yang dinyanyikan oleh Green Day.

Green Day merupakan grup musik dengan aliran rock asal Amerika Serikat.

Lagu Wake Me Up When September Ends termuat dalam album ketujuh Green Day yang bertajuk American Idiot.

Album tersebut dirilis pada tahun 2004 oleh label Reprise.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Its Only Me - Kaleb J, Kunci Dimulai dari B

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Heartbreak Anniversary - Giveon: I, Get Like This Every Time

Chord Gitar dan Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day

G G/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends



G G/F#

Like my father's come to pass

Em D

Seven years has gone so fast

C Cm G

Wake me up when September ends



Chorus:

Em Bm

Here comes the rain again

C G D/F#

Falling from the stars

Em Bm

Drenched in my pain again

C D

Becoming who we are



G G/F#

As my memory rests

Em D

But never forgets what I lost

C Cm G

Wake me up when September ends



Verse:

G G/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends



G G/F#

Ring out the bells again

Em D

Like we did when spring began

C Cm G

Wake me up when September ends



Chorus:

Em Bm

Here comes the rain again

C G D/F#

Falling from the stars

Em Bm

Drenched in my pain again

C D

Becoming who we are



G G/F#

As my memory rests

Em D

But never forgets what I lost

C Cm G

Wake me up when September ends



Verse:

G G/F#

Summer has come and passed

Em D

The innocent can never last

C Cm G

Wake me up when September ends



G G/F#

Like my father's come to pass

Em D

Twenty years has gone so fast

C Cm G

Wake me up when September ends

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Now I Know - Kaleb J: Sampai Kau Lelah Sendiri dan Memilih Tuk Pergi

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lowkey dari NIKI: Low- Low- Low- Low- Lowkey

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya