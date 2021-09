Chord Gitar dan Lirik Lagu Suara Pikiranku - NOAH dari Kunci Am: Dara Berhenti Menyiksaku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Suara Pikiranku yang dipopulerkan oleh grup band NOAH.

Kunci gitar lagu Suara Pikiranku dapat dimainkan dari Am.

Lagu ini termuat dalam album kompilasi NOAH berjudul Second Chance.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Suara Pikiranku - NOAH

Intro : Am E C Dm F

Am E C Dm F

Am E C Dm F

dara berhenti menyiksaku

Am E C Dm F

perlahan belenggu mengikatku, ooh oooh..

Intro : Am E C Dm F

Am E C Dm F

Chorus :

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau taruh ha ti mu

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau letak cinta itu

Intro : Am E C Dm F

Am E C Dm F

Am E C Dm F

dara berhenti menyiksaku

Am E C Dm F

dengarlah suara pikiranku, ooh oooh..

Chorus :

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau taruh ha ti mu

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau letak cinta itu

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau taruh ha ti mu

A#m F D# A#m F F

dimana dimana dimana dimana dimaaa na!!!

Int. : Am G F Fm

Am G F Fm

Am E Cm Dm F

Am E Cm Dm F

Am F

Am

apa yang ku katakan bukan satu ungkapan

F

tak akan kau mengerti, tak pernah kau sadari

Am

walau seribu kata kata atau puisi cinta

F

tak akan kau mengerti, tak pernah kau sadari

Chorus :

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau taruh ha ti mu

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau simpan cinta itu

A#m F D# A#m F Cm F

dimana kau taruh ha ti mu

A#m F D# A#m F Cm F Dm Am

dimana kau simpan cinta itu, huhuhuhu..

