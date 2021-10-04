Breaking News:

Chord Gitar

Chord Gitar It's Only Me - Kaleb J: Sendiri Ku Berharap, Memberi Kasih Walau Tak Kembali

Berikut kunci gitar paling mudah dimainkan lagu yang viral di TikTok dari Kaleb J berjudul It's Only Me.

zoom-inlihat foto Chord Gitar It's Only Me - Kaleb J: Sendiri Ku Berharap, Memberi Kasih Walau Tak Kembali
Tangkapan Layar YouTube PASSION VIBE
Berikut kunci gitar paling mudah dimainkan lagu yang viral di TikTok dari Kaleb J berjudul It's Only Me. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu dari Kaleb J dengan judul It's Only Me.

Diketahui lagu berjudul It's Only Me dibawakan oleh musisi Kaleb Jonath.

Lagu tersebut telah dirilis pada tahun 2020, lalu.

Meski begitu, lagu It's Only Me tengah viral di TikTok.

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Team - Lorde, Viral di TikTok: We Live in Cities Youll Never See Onscreen

Baca juga: Lirik Lagu TikTok dan Chord Gitar Dinda - Masdo: Dinda Jangan Marah-marah

Chord gitar dan lirik lagu It's Only Me - Kaleb J:

[Intro]
B G#m E
 
[Verse]
B      G#m
Selama ini
         E
Ribuan hari kudekat denganmu
B         G#m           E
Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu
 
B         E             C#m    F#
Tanpa kau tahu perasaan ku padamu
E          D#m    C#m
Sendiri ku berharap
           D#m   F#              B
Memberi kasih walau tak kembali
  
[Chorus]
               G#m                E
I maybe not yours and you're not mine
                  D#m D#           G#m
But I’ll be there for you when you need me
             E
It is only me
                 C#m
Believe me girl, it's only me
      G#m        F#
Yeah, it's only me!
 
B             G#m                 E
I will always be the one who pull you up
               D#         G#m
When everybody push you down
              E
And it's only me
             C#m
Believe me girl, it's only me!
         F#
Yeah it's only me
 
G#m F#m C#m  F#
 
[Verse 2]
B      G#m               E                C#m
Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku
B            G#m       E F#
Ku takkan acuhkan dirimu
D#m B      E
Tapi kuharap
 
             C#m       F#
Suatu saat nanti kau tahu
E          D#m
Sendiri ku berharap
E        D#m
Memberi kasih
    F#         B
walau tak kembali
  
[Chorus]
               G#m                 E
I maybe not yours and you're not mine
               F#m      D#         G#m
But I’ll be there for you when you need me
           E
It is only me
            C#m
Believe me girl, it's only me
           G#m    F#
Yeah, it's only me!
 
B             G#m                 E
I will always be the one who pull you up
          D#m       D#    G#m
When everybody push you down
              E
And it's only me
 
            C#m
Believe me girl, it's only me!
      F#         G
Yeah it's only me
  
[Bridge]
              D
Aku memang bukan
F             Em   D
Rasa yang kau mau
G                   D
Namun ku kan slalu ada
Gm     A
Untukmu
D    Bm
.... Untukmu

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Secukupnya - Hindia, Viral di TikTok: Wisata Masa Lalu

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Like I Can - Sam Smith, Viral di TikTok: Theyll Never Love You Like I Can, Can

(Tribunnews.com)

Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Its Only Me
Lirik dan Chord Gitar Its Only Me
Chord Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me
Lirik Lagu Its Only Me Kaleb J
Berita Terkait

Chord Gitar

tribun belanja

Produk Terbaru

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanilla 800g

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanilla 800g

Rp. 352.800
Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanila 400g

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanila 400g

Rp. 173.400
DUA BELIBIS Saus Cabe Botol 535ml

DUA BELIBIS Saus Cabe Botol 535ml

Rp. 40.200
EMINA Stick Cheese Barbeque 4pcs x 12gr

EMINA Stick Cheese Barbeque 4pcs x 12gr

Rp. 13.900
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
Pasang Iklan
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Contact Us
Pedoman Media Siber
Redaksi
Info iklan