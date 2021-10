Chord Gitar It's Only Me - Kaleb J: Sendiri Ku Berharap, Memberi Kasih Walau Tak Kembali

Berikut kunci gitar paling mudah dimainkan lagu yang viral di TikTok dari Kaleb J berjudul It's Only Me.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu dari Kaleb J dengan judul It's Only Me.

Diketahui lagu berjudul It's Only Me dibawakan oleh musisi Kaleb Jonath.

Lagu tersebut telah dirilis pada tahun 2020, lalu.

Meski begitu, lagu It's Only Me tengah viral di TikTok.

Chord gitar dan lirik lagu It's Only Me - Kaleb J:

[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu



