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Chord Gitar dan Lirik It's Only Me - Kaleb J: Sendiri Ku Berharap, Memberi Kasih Walau Tak Kembali
Simak kunci gitar paling mudah lagu yang viral di TikTok berjudul It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan lirik.
Instagram @kalebjonath
Simak kunci gitar paling mudah lagu yang viral di TikTok berjudul It's Only Me dari Kaleb J, lengkap dengan lirik.
TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu It's Only Me dari Kaleb J dalam artikel berikut.
Lagu berjudul It's Only Me dipopulerkan oleh penyanyi Kaleb Jonath.
Diketahui lagu ini tengah viral di aplikasi TikTok.
Padahal lagu It's Only Me telah dirilis pada 2020, lalu.
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Chord gitar dan lirik lagu It's Only Me - Kaleb J:
[Intro] B G#m E [Verse] B G#m Selama ini E Ribuan Hari kudekat denganmu B G#m E Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu B E C#m F# Tanpa kau tahu perasaan ku padamu E D#m C#m Sendiri ku berharap D#m F# B Memberi kasih walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine D#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# Yeah it's only me G#m F#m C#m F# [Verse 2] B G#m E C#m Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku B G#m E F# Ku takkan acuhkan dirimu D#m B E Tapi kuharap C#m F# Suatu saat nanti kau tahu E D#m Sendiri ku berharap E D#m Memberi kasih F# B walau tak kembali [Chorus] G#m E I maybe not yours and you're not mine F#m D# G#m But I’ll be there for you when you need me E It is only me C#m Believe me girl, it's only me G#m F# Yeah, it's only me! B G#m E I will always be the one who pull you up D#m D# G#m When everybody push you down E And it's only me C#m Believe me girl, it's only me! F# G Yeah it's only me [Bridge] D Aku memang bukan F Em D Rasa yang kau mau G D Namun ku kan slalu ada Gm A Untukmu D Bm .... Untukmu
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(Tribunnews.com)
Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Sumber: TribunSolo.com
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Lirik dan Chord Gitar Its Only Me
Chord Its Only Me - Kaleb J
Chord Gitar Its Only Me - Kaleb J
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Lirik Lagu Its Only Me Kaleb J
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